Хартум, , 16:27 — REGNUM

Представитель Государственного департамента США заявил, что в случае, если все стороны подписанного соглашения будут представлены в новом переходном правительстве Судана, то США незамедлительно исключат Судан из списка стран, спонсирующих терроризм.

По информации новостного агентства VOA Swahili, США также отметили, что будут внимательно следить за выполнением переходного правительства Судана обязательства защищать права человека, демократию и мир в стране, прежде чем будет принято решение об исключении восточноафриканской страны из списка стран, спонсирующих терроризм.

Новый премьер-министр Судана, экономист, Абдалла Хамдок не так давно приведен к присяге и возглавил переходное правительство в стране. Его избрание состоялось через четыре месяца после отставки бывшего суданского лидера Омара аль-Башира, который руководил страной в течение почти трех десятилетий.

Кроме того, Госдеп США добавил, что премьер-министр Хамдок в своей речи сказал правильные слова. Как было отмечено, США рассчитывают на дальнейшее сотрудничество с его правительством и будут внимательно следить за его исполнением всех обязательств.