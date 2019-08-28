Токио, , 15:37 — REGNUM

27 августа министр обороны Японии Такэси Ивая заявил, что две баллистические ракеты малой дальности, запущенные Северной Кореей 24 августа, рассматриваются Токио как ракеты «нового типа».

Ракета Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», министр также добавил, что его министерство сделало сравнительный анализ с предыдущими запусками, на чем и основывается вывод о новом типе вооружения.

Кроме того, были сделаны предположения о том, что Пхеньян работает, в частности, над скоростью ракеты, точностью и низкой радиозаметностью. Министр также считает, что ракеты последнего запуска уже способны обойти новейшие системы противоракетной обороны.