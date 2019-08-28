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Радио REGNUM Иван Шилов © ИА REGNUM

В мае 1939 года в районе реки Халхин-Гол в Монголии Япония развязала вооружённый конфликт, продолжавшийся по осень того же года. Битва завершилась полным разгромом японской армии.

В пресс-центре ИА REGNUM состоялся круглый стол, посвящённый 80-летию событий на Халхин-Голе. В нём приняли участие учёные и политологи из России и Монголии. Краткое сообщение о цене победы в районе реки Халхин-Гол представил к. и. н, доцент МАРХИ Андрей Анатольевич Смирнов.

Читайте ранее в этом сюжете: Халхин-Гол и двойные стандарты Запада по отношению к СССР. Радио REGNUM