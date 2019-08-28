Москва, 28 августа 2019, 10:38 — REGNUM
Западным лидерам стало понятно, что Россия — это тот фактор, не обращая внимания на который нельзя сделать ничего, считает политолог, член Изборского клуба Сергей Черняховский. Об этом он заявил 28 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости переосмыслить отношения с Россией.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед французскими послами в Париже, выразил намерение «переосмыслить отношения» с Россией. По словам Макрона, отталкивать Россию от Европы — глубокая ошибка и следует стратегически изучить пути такого сближения.
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