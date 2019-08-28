Москва, , 10:38 — REGNUM

Западным лидерам стало понятно, что Россия — это тот фактор, не обращая внимания на который нельзя сделать ничего, считает политолог, член Изборского клуба Сергей Черняховский. Об этом он заявил 28 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости переосмыслить отношения с Россией.

«Тем, кто на Западе пытается проводить адекватную своим интересам политику, становится ясно, что Россия есть тот фактор, не обращая внимания на который ничего сделать нельзя, — сказал политолог. — Вне зависимости от того, нравится она кому-то или нет. Поэтому надо выстраивать какие-то отношения. Отталкивать её — это, во-первых лишаться возможности адекватно реагировать на существующие проблемы, а во-вторых, терять свободу определенного манёвра в противостоянии между представителями клуба западных игроков. Например, если Франция мирится с Россией, она может как-то использовать это в противостоянии с Германией. Кроме того, Франция всегда хотела иметь Россию союзником против Англии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед французскими послами в Париже, выразил намерение «переосмыслить отношения» с Россией. По словам Макрона, отталкивать Россию от Европы — глубокая ошибка и следует стратегически изучить пути такого сближения.

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