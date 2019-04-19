Пятница, 19 Апреля 2019 года
20:39:31 МСК

Зеленский: Я иду в президенты только на один срок

Политика

После этого будет другой президент

Зеленский: Я иду в президенты только на один срок
Ярослав Бурдовицин
Владимир Зеленский в образе Василия Голобородько

Киев, 19 апреля 2019, 19:40 — REGNUM  Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский в ходе дебатов со своим оппонентом действующим главой государства Петром Порошенко заявил, что он идёт в президенты только на один пятилетний срок, а затем будет другой президент.

Также Зеленский отметил, что он ничего не сделал, чтобы быть у прокурора, а «вам, возможно, придётся с ним встретиться».

Кроме того, Зеленский отметил, что Украину терзают олигархи, и один из них — это олигарх-президент Порошенко. Зеленский подчеркнул, что президент Украины не должен быть олигархом.

Зеленский напомнил, что Порошенко приглашал его работать на украинский «Пятый канал», который принадлежит действующему президенту, чтобы коррумпировать.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить