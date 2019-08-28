Вашингтон, , 04:09 — REGNUM

Ресурсы могут быть предоставлены Тегерану со стороны Вашингтона в случае изменения «поведения» иранского руководства, заявил американский госсекретарь Майк Помпео, передаёт NBC.

Майк Помпео (cc) DonkeyHotey

«Мы хотим, чтобы Иран был нормальной страной», — заявил Помпео.

Для этого, подчёркивает американский деятель, народ Ирана должен повлиять на своё руководство. Когда «поведение» Тегерана изменится, Вашингтон готов будет обсуждать с иранскими властями предоставление финансовой и иной помощи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 августа американский президент Дональд Трамп заявил, что Тегерану следует перестать «поддерживать терроризм» и отказаться от ядерной программы.

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