Вашингтон, , 01:39 — REGNUM

Члены Конгресса США призвали американского президента Дональда Трампа ввести санкции против Турции за покупку Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Об этом говорится на официальной странице комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США в Twitter.

«Президент Трамп, вы должны ввести санкции против Турции за покупку систем ПВО С-400, как этого требует закон США. Интересам Турции больше подходит партнерство с Соединенными Штатами, а не с Кремлем», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля президент США Дональд Трамп заявил, что не винит Турцию за покупку российских зенитно-ракетных комплексов. Тем не менее американские конгрессмены настаивают на введении антитурецких санкций.

Читайте ранее в этом сюжете: Трампа вынуждают определиться с наказанием Турции за С-400