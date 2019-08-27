Париж, , 22:21 — REGNUM

«В возрасте 41 года Эммануэль Макрон берет на себя все более заметную роль среди мировых лидеров, — пишет сегодня, 27 августа, испанское издание La Vanguardia. — Успех саммита G7 укрепил его позиции восходящей звезды международной арены и может принести хорошие дивиденды во Франции, где ему угрожает очередная осень с массовыми общественными беспорядками».

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

СМИ отмечает, что Макрон, занимавшийся актерским мастерством в студенческие годы под руководством своей нынешней жены, очень уверенно смотрится под прицелом фотоаппаратов. У него есть сценические навыки, он бегло говорит по-английски, и это сильно облегчает ему работу. В Биаррице французский президент был гиперактивным и вездесущим хозяином, внимательным к деталям и всегда контролирующим ситуацию.

Ключевым для него моментом стало внезапное для остальных прибытие иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа, приземлившегося в Биаррице в субботу. Искусный маневр Макрона был призван способствовать сближению позиций по иранскому вопросу и продемонстрировать, что Франция готова вести независимую внешнюю политику и пользоваться своим авторитетом, чтобы сдвигать проблемы с мертвой точки. Заявление о возможной встрече президентов США и Ирана в ближайшие недели стало большой дипломатической победой, которой французский лидер вправе гордиться, считает La Vanguardia.