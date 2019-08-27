Пекин, , 17:55 — REGNUM

В Китае дали отповедь заявлению «Группы семи», принятому по итогам её саммита во французском Биаррице, сообщает 27 августа Синьхуа.

В заявлении содержится пункт о «действительности и важности совместной декларации правительств Китая и Великобритании по вопросу Сянгана (Гонконга)», на основании которого КНР призывается к сдержанности и избеганию насильственных действий. Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан в связи с этим посоветовал членам «семерки» не совать нос в чужие дела, ибо ситуация в Сянгане является исключительным внутренним делом КНР, в которое не вправе вмешиваться никакое иностранное правительство, организация или частные лица.

От имени МИД дипломат высказал сильное недовольство, заявив участникам саммита G7 решительный протест. Ключевое значение упомянутой декларации, по словам Гэн Шуана, заключается в возвращении Сянгана под суверенитет Китая и в управлении им в соответствии с конституцией КНР и Основным законом о Специальном автономном районе (САР) Сянган.