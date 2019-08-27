Лондон, , 17:47 — REGNUM

Парламентская оппозиция Великобритании намерена заставить премьер-министра Бориса Джонсона отложить сроки выхода страны из Евросоюза, 27 августа передает агентство Reuters.

Лидер лейбористов Джереми Корбин и представители других оппозиционных партий в британском парламенте договорились продвигать законопроект о продлении Brexit сразу после возобновления работы парламента после летних каникул.

Великобритания должна покинуть ЕС уже 31 октября, однако страна до сих пор не утвердила соглашение по Brexit с Брюсселем. Правительство Джонсона заявляет, что готово к выходу из ЕС без соглашения.

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