Москва, , 17:05 — REGNUM

Следственные органы возбудили ещё одно уголовное дело в отношении экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом 27 августа сообщил RNS адвокат Александр Аснис.

По его словам, дело возбуждено по статье 289 УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности».

Новое дело в отношении экс-министра не имеет отношения к событиям 2011−2014 годов, которые являются предметом расследования, в рамках которого он в настоящее время находится под арестом, сообщает Интерфакс.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в отношении Михаила Абызова, занимавшего пост министра с 2012 по 2018 год, были возбуждены дела по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и создании организованного преступного сообщества. Он обвиняется в хищении и выводе за рубеж государственных средств в размере около 4 млрд рублей.

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