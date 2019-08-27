Париж, , 16:01 — REGNUM

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед французскими послами в Париже, выразил намерение «переосмыслить отношения с Россией», сообщает Le Figaro.

«Нужно переосмыслить наши отношения с Россией, потому что отталкивать Россию от Европы — глубокая ошибка», — заявил глава французского государства в Париже 27 августа.

«Мы должны стратегически изучить пути такого сближения и поставить свои условия», — добавил президент Франции.

«Мы находимся в Европе, и, если в какой-то момент мы не будем знать, что делать с Россией, мы останемся с крайне бесплодной напряженностью, продолжатся замороженные конфликты по всей Европе, мы получим Европу, которая станет театром стратегической борьбы между США и Россией», — продолжил Эммануэль Макрон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 140 французских послов собрались в Париже в рамках 27-й ежегодной конференции послов, которая продлится до 30 августа 2019 года.

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