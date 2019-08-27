Ташкент, , 15:27 — REGNUM

В последние годы Узбекистан открывается миру и хочет всю правду довести до международного сообщества. Самое главное, можно обсуждать, критиковать, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«Сегодня мы пишем новую историю Узбекистана. Наша цель — обеспечить комфортную жизнь народа, сделать так, чтобы он с уверенностью смотрел в будущее. Надеюсь, что и вы внесете свой вклад», сказал Мирзиёев на встрече с блогерами, которая прошла в рамках фестиваля «Шарк тароналари».

Беседуя с блогерами, глава Узбекистана указал на важную роль, которую они играют «в освещении осуществляемых в стране реформ, продвижении культуры и исторического наследия народа Узбекистана на международном уровне».

«Политика открытости будет продолжена», заверил президент блогеров.