Москва, , 15:14 — REGNUM

Законопроект, направленный на упрощение правил действия разрешений на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия, Госдума планирует рассмотреть в ходе осенней сессии. Как передает корреспондент ИА REGNUM27 августа, об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»).

В частности, законопроект, который сейчас разрабатывается в комитете, предлагает увеличить с 5 до 15 лет срок действия разрешений на хранение и ношение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия.

«Законопроект получил поддержку в охотничьем сообществе, так как позволит снизить затраты охотников, связанные с переоформлением документов. Мы надеемся на его рассмотрение в эту сессию», — отметил Пискарев.

При этом, подчеркнул он, должен сохраниться существующий сегодня уровень контроля за безопасностью оборота такого оружия.