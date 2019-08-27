Французская Республика, , 14:22 — REGNUM

Президент Франции Эммануэль Макрон призывает к новому глобальному экономическому порядку, осуждая «беспрецедентный кризис» в рыночной экономике. Об этом глава Пятой Республики заявил в ходе сегодняшнего выступления на встрече с послами республики в разных странах. Трансляция его выступления ведётся в Twitter Елисейского дворца.

На фоне неопределенности в отношении торговой политики США, Макрон заявил, что рыночная экономика стала слишком финансово ориентированной, создавая неравенство, которое «встряхивает наш политический порядок».

Глава государства отметил, что эпоха доминирования западных стран в мире завершается из-за происходящих геополитических изменений.«Мы видим конец западной гегемонии в мире. Обстоятельства меняются», — отметил французский лидер.

Прежде всего, по его словам, это всё большее укрепление «новых держав», среди которых Макрон назвал Китай и Россию. Французский лидер уверен, что Европе пора пересмотреть свои отношения с Россией, чтобы сдержать свои глобальные амбиции и не оказаться в центре новой холодной войны.