Жуковский, Московская область, , 12:57 — REGNUM

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились на площадке авиасалона МАКС-2019 в подмосковном Жуковском. Об этом сообщает 27 августа корреспондент ИА REGNUM.

Лидеры пожали друг другу руки, после чего в сопровождении охраны отправились смотреть летную программу мероприятия. Встреча Путина и Эрдогана послужила официальным открытием международного авиасалона.

Ожидается, что Эрдогану представят российский истребитель пятого поколения Су-57. В повестке переговоров глав России и Турции — мирное урегулирование в Сирии и сотрудничество Москвы и Анкары в разных областях, включая военно-техническую. Итогом встречи станет совместная пресс-конференция президентов.

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