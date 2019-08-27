Жуковский, Московская область, 27 августа 2019, 12:57 — REGNUM
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились на площадке авиасалона МАКС-2019 в подмосковном Жуковском. Об этом сообщает 27 августа корреспондент ИА REGNUM.
Лидеры пожали друг другу руки, после чего в сопровождении охраны отправились смотреть летную программу мероприятия. Встреча Путина и Эрдогана послужила официальным открытием международного авиасалона.
Ожидается, что Эрдогану представят российский истребитель пятого поколения Су-57. В повестке переговоров глав России и Турции — мирное урегулирование в Сирии и сотрудничество Москвы и Анкары в разных областях, включая военно-техническую. Итогом встречи станет совместная пресс-конференция президентов.
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