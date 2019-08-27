Бухарест, , 12:38 — REGNUM

После четырех лет совместной работы распалась правящая коалиция Румынии, пишет австрийская газета Kurier.

26 августа руководство партии Альянс либералов и демократов (ALDE) сделало заявление о выходе из правящей коалиции, в которой также состояла Социал-демократическая партия Румынии. Лидер ALDE Кэлин Попеску-Тэричану заявил, что 27 августа со своих должностей уйдут четверо министров от партии. В преддверии президентских выборов ALDE уже заключила союз с небольшой оппозиционной партией социал-либерального толка «ПРО-Румыния». Этот союз будет поддерживать на выборах кандидатуру бывшего актера Мирчи Дьякону.

Черная кошка пробежала между бывшими партнерами по коалиции еще несколько недель назад. Две недели назад ALDE поставила ультиматум социал-демократам, угрожая разрывом, если не будет пересмотрена программа «бессильного» правительства и сокращен состав кабинета министров. В минувшие выходные социал-демократы окончательно выбрали своим кандидатом в президенты действующего премьер-министра Виорику Дэнчилэ, чем сорвали амбиции Попеску-Тэричану стать единым кандидатом от коалиции.

Как сообщало ИА REGNUM, президентские выборы в Румынии назначены на 10 ноября 2019 года. Второй тур может пройти 24 ноября.