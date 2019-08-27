Чита, , 12:00 — REGNUM

Забайкальский избирком известил о начале досрочного голосования на выборах губернатора Забайкальского края. Оно проводится в труднодоступных и отдаленных местностях, куда членов избирательных комиссий доставляют на вертолёте, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Известно, что в Могочинском районе уже проголосовали пять групп избирателей, в Тунгиро-Олекминском районе голосование состоялось в селах Гуля, Моклакан и Средняя Олекма.

Как уже сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Забайкальского края понадобились после добровольной отставки Натальи Ждановой, состоявшейся осенью 2018 года. Сейчас в регионе работает временный глава — бывший замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Осипов.

Помимо него на губернаторское кресло претендуют четыре человека: Яна Шпак (выдвинута РО в Забайкальском крае ВПП «ПАРТИЯ РОСТА»), Юрий Гайдук (выдвинут ЗРО ПП КПРФ), Елена Краузе (выдвинута РО ПП «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Забайкальском крае) и Вячеслав Ушаков (выдвинут ЗРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ»).

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