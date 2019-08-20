Чита, , 14:04 — REGNUM

Губернаторская избирательная кампания в Забайкалье входит в острую фазу, в ход пошли приёмы давления на тех, кто публично заявлял о поддержке действующего врио главы Александра Осипова. Иначе чем объяснить видеообращение временного главы к со словами поддержки конкретных муниципальных депутатов, ранее указавших на то, что их подписи ушли другим кандидатам в губернатора, хотя они подписывались за Александра Осипова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Ни о чём не тревожьтесь, ни о чём не беспокойтесь. Хочу, чтобы ни один волос не упал с вашей головы, ни одну нервную клетку вам не испортили. Всё буду делать для этого», — отметил в своём обращении, распространённом местными СМИ, врио губернатора Александр Осипов.

Обращаясь к жителям Забайкалья, он пояснил:

Александр Осипов «Сегодня у нас пытаются накалить ситуацию, обострить — это обычное для выборов дело. Ни о чём не переживайте, все будет хорошо».

Напомним, без губернатора Забайкальский край остался осенью 2018 года, после добровольной отставки Натальи Ждановой. Врио губернатора указом российского президента был назначен бывший замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Осипов. 21 июля 2019 года стало последним днем приема документов для регистрации кандидатом на выборах губернатора Забайкальского края.

Ранее сообщалось, что помимо беспартийного самовыдвиженца Александра Осипова, на губернаторское кресло претендуют четыре человека: Яна Шпак (выдвинута РО в Забайкальском крае ВПП «ПАРТИЯ РОСТА»), Юрий Гайдук (выдвинут ЗРО ПП КПРФ), Елена Краузе (выдвинута РО ПП «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Забайкальском крае) и Вячеслав Ушаков (выдвинут ЗРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ»).

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