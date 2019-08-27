Москва, , 12:00 — REGNUM

Либерализм, ранее лежавший в основе экономических моделей стран Группы семи, сегодня сменился «крокодилизмом» — торговыми войнами, протекционизмом, санкциями. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала 27 августа на своей странице в Facebook.

Дипломат поставила под сомнение тезис о том, что G7 — это «сообщество либеральных демократий». Важнейший постулат либерализма как матрицы ценностей — свобода мировоззрения, напомнила она, однако закрытый клуб ведущих стран «приемлет только себе подобных».

Прежде основы экономики в G7 были либеральными, но сегодня в эти страны реализуют жесточайший государственный протекционизм, механизмы санкций, финансовых манипуляций. Торговые войны ведутся любыми средствами, включая разрушение правовой системы отношений, добавила он.

«Тогда это не либерализм, а крокодилизм», — заключила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британское издание The Guardian рассказало о разногласиях лидеров стран G7 и главы США Дональда Трампа из-за его предложения пригласить Россию на саммит клуба в 2020 году.

Читайте также: Трамп поссорился с лидерами стран G7 из-за России — СМИ