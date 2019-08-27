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Радио REGNUM Иван Шилов © ИА REGNUM

В этом году исполняется 80 лет с момента решающего наступления советских и монгольских войск против японских агрессоров в районе реки Халхин-Гол. Вооружённый конфликт, развязанный в мае 1939 года, закончился выдворением и полным разгромом Японии в середине сентября того же года.

Важнейшей датой является 23 августа 1939 года. В этот день между Германией и Советским Союзом был подписан Договор о ненападении. В самой дате есть важная роль и для нашего современного российского государства и российского общества в целом. Сообщение на эту тему в ходе круглого стола с участием учёных и политологов из России и Монголии, посвящённого событиям в районе реки Халхин-Гол, представил дипломат, публицист, политический обозреватель ИА REGNUM Михаил Васильевич Демурин.

Читайте ранее в этом сюжете: Бои на Халхин-Голе и внешняя политика СССР в 1939 году: Радио REGNUM