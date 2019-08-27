Москва, , 11:45 — REGNUM

Законопроект, направленный на усиление обеспечения пожарной безопасности граждан РФ, Госдума планирует рассмотреть в ходе осенней сессии. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM27 августа.

«В эту сессию нашим приоритетом будет рассмотрение законопроектов, направленных на усиление безопасности наших граждан. Это касается вопросов как пожарной безопасности, так и профилактики правонарушений и преступлений, защиты граждан от произвола», — заявил Пискарев.

Так, по его словам, уже практически готов ко второму чтению законопроект, который был внесен в Госдуму по итогам трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. В частности, инициатива обяжет органы государственного пожарного надзора участвовать при проведении экспертизы проектной документации и выдаче заключения о соответствии здания пожарной безопасности.

«Мы убеждены в необходимости участия пожарных инспекторов во всех стадиях строительства зданий с массовым пребыванием людей — от их проектирования до ввода в эксплуатацию. Особое внимание при этом предлагается уделять торгово-развлекательным комплексам, кинотеатрам и концертным залам, учреждениям образования и здравоохранения», — подчеркнул Пискарев.