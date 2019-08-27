Исламабад, , 13:24 — REGNUM

Председатель пакистанской исламистской партии «Джамаат-и-ислами» сенатор Сирадж Уль-Хак заявил, что правительство Пакистана не должно доверять предложению президента США Дональда Трампа о посредничестве.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, выступая на марше «Спасите Кашмир!», Сирадж Уль-Хак заявил, что не доверяет внешней политике правительства. По словам лидера исламистов, многое указывает на то, что действия Индии в Кашмире были заранее согласованы с официальным Исламабадом. Сирадж Уль-Хак также призвал правительство занять более жесткую позицию и действовать решительнее, отказавшись от обращения за посредничеством к США.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.