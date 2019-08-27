Екатеринбург, , 08:32 — REGNUM

Бывший экономический вице-мэр Екатеринбурга Илья Борзенков потребовал от главы города Александра Высокинского «спуститься на землю». Об этом экс-чиновник заявил ЕТВ.

«Как житель города я прошу одного — спуститься на землю, снять корону и честно поговорить с людьми», — сказал Борзенков.

По мнению бывшего вице-мэра, мэрия заменяет пиаром реальные дела, что является «гомеопатией». Это связано с тем, что у главы «специфические советчики», у которых не получается «лепить» из Высокинского политика, уверен Борзенков.

В конце своего обращения экс-чиновник добавил:

«Многие в городе готовы системно помогать администрации в решении проблем. Не надо отвергать помощь», — намекает Борзенков.

Напомним, осенью 2019 года мэрии Екатеринбурга предрекают новый виток политических конфликтов. Летнее «затишье» сменится разбирательствами между главой города и гордумой, полагает политолог Андрей Русаков.

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