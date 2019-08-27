Канберра, 27 августа 2019, 07:08 — REGNUM
Военным стратегам Австралии, обеспокоенным модернизацией вооружённых сил КНР, следовало бы обратить своё внимание на то, что председатель КНР Си Цзиньпин назвал «мирной болезнью» Народно-освободительной армии Китая (НОАК), заявил научный сотрудник Австралийского института стратегической политики (ASPI) Чарли Лайонс Джоунс в статье для издания The Strategist.
По словам научного сотрудника ASPI, для австралийских стратегов опасения Коммунистической партии Китая в отношении уровня боевой готовности НОАК к свидетельствуют о том, что у КНР возникли некоторые трудности с военной модернизацией.
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