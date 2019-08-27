Канберра, , 07:08 — REGNUM

Военным стратегам Австралии, обеспокоенным модернизацией вооружённых сил КНР, следовало бы обратить своё внимание на то, что председатель КНР Си Цзиньпин назвал «мирной болезнью» Народно-освободительной армии Китая (НОАК), заявил научный сотрудник Австралийского института стратегической политики (ASPI) Чарли Лайонс Джоунс в статье для издания The Strategist.

«Возможно, самое существенное, в чём следовало бы тщательно разобраться австралийским специалистам по оборонному планированию, — это то, что председатель КНР Си Цзиньпин назвал «мирной болезнью» НОАК. Этот недостаток представляет собой отсутствие боевого опыта», — заявил эксперт.

По словам научного сотрудника ASPI, для австралийских стратегов опасения Коммунистической партии Китая в отношении уровня боевой готовности НОАК к свидетельствуют о том, что у КНР возникли некоторые трудности с военной модернизацией.

«Несомненно, НОАК получила больше вооружений более высокого качества, особенно это заметно по военно-воздушным и военно-морским силам КНР. Но без существенного улучшения качества подготовки военнослужащих возможности НОАК в достижении всё более амбициозных целей КПК, вероятно, будут носить ограниченный характер», — добавил эксперт.

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