Республика Науру, , 05:10 — REGNUM

Новым президентом Науру избран Лионель Айнгимеа, передаёт Radio New Zealand.

Айнгимеа был избран парламентом: «за» него проголосовали 12 депутатов, «против» — шестеро. 26 августа он был приведён к присяге. Также парламентарии выбрали спикера, которым стал Маркус Стивен.

Напомним, предшественником Айнгимеа, который до сих пор был помощником министра госслужбы, юстиции и пограничного контроля страны, является Бэрона Уаку, руководивший страной шесть лет.