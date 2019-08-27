Бухарест, , 01:53 — REGNUM

Альянс для поддержки независимого кандидата в президенты Румынии Мирчу Дьякону образуют две оппозиционные партии, сообщает AGERPRES.

Уточняется, что решение о временном объединении под грядущие президентские выборы приняли партия «ПРО-Румыния» и Альянс либералов и демократов.

Напомним, президентские выборы в Румынии пройдут 10 ноября 2019 г. Если возникнет необходимость второго тура, он состоится 24 ноября.

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