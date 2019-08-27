Москва, , 07:00 — REGNUM

Радио REGNUM Иван Шилов © ИА REGNUM

80 лет назад в эти августовские дни советские и монгольские войска перешли в мощное наступление против японских агрессоров, развязавших в мае 1939 года вооружённый конфликт в районе реки Халхин-Гол.

В пресс-центре ИА REGNUM в преддверии памятной даты состоялся круглый стол, объединивший учёных и политологов из России и Монголии. Доклад о внешней политике СССР в 1939 году представил к. и. н, доцент МГУ Олег Рудольфович Айрапетов.

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