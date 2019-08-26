Тегеран, , 21:35 — REGNUM

«Иран уже продал нефть, которую перевозил танкер Adrian Darya, задержанный больше месяца назад в Гибралтаре, хотя власти страны и не прояснили, кто покупатель спорного груза, породившего сомнения насчет возможного пункта назначения», — пишет сегодня, 26 августа, испанское издание ABC.

Нефтяной танкер (сс) Raw2Jpeg

Власти Гибралтара арестовали судно — тогда называвшееся Grace 1 — 4 июля по подозрению, что оно направляется в Сирию, нарушая таким образом эмбарго, введённое Европейским союзом. В конце концов, вопреки попыткам США помешать освобождению танкера, Adrian Darya покинул гибралтарский порт 18 августа.

По сведениям новостного агентства IRIB, спикер иранского правительства Али Рабии подтвердил в этот понедельник продажу груза сырой нефти, не назвав покупателя. «Сейчас хозяин и покупатель нефти определяют маршрут судна», — пояснил Рабии. На борту танкера содержится объем, эквивалентный 2 миллионам баррелей.

В данный момент судно находится к югу от Греции, согласно платформе Refinitiv Eikon. Греция уже предупредила, что не даст ему пришвартоваться ни в одном из своих портов. Турция как новый пункт назначения танкера не отмечена, вопреки сведениям, поступившим в конце прошлой недели.