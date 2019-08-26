Биарриц, Франция, , 19:44 — REGNUM

Встреча глав государств «Нормандской четвёрки» состоится в сентябре текущего года, заявил 26 августа президент Франции Эммануэль Макрон.

Такое заявление было сделано на совместной пресс-конференции по итогам саммита G7 в Биаррице.

По словам Макрона, в итоговом документе саммита уже запротоколирован сбор встречи в «нормандском формате», которая назначена на сентябрь 2019 года.

«Мы запротоколировали — и это внесено в текст, который мы опубликуем, что мы собираем в сентябре встречу в «нормандском» формате на уровне глав государств и правительств», — сказал Макрон.

Напомним, главным вопросом переговоров в «нормандском формате» является урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе.

Россия, Германия и Франция являются гарантами Минских соглашений, являющихся, по сути, конкретным планом завершения гражданской войны на Украине, жертвами которой с весны 2014 года стали не менее 13 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Страны G7 «заинтересованы в мирном урегулировании» с Ираном — Меркель