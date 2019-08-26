Рим, , 19:00 — REGNUM

«Лига» по-прежнему открыта к новым переговорам с бывшими коллегами по коалиции из «Движения 5 звезд», заявил в понедельник, 26 августа, один из представителей партии в уходящем правительства Джанмарко Чентинайо, передает информагентство ANSA.

Наблюдатели считают такое развитие событий маловероятным: не запланировано никаких встреч между руководителями двух бывших партий-партнеров, между тем решение о том, каким будет выход из правительственного кризиса, должно быть принято уже 28 августа.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, формальный глава итальянского государства президент Серджо Маттарелла провел встречи с лидерами всех основных партий страны. Тема бесед — правительственный кризис. Согласно процедуре, предусмотренной итальянским законодательством, именно президент должен выбрать один из трех путей выхода из кризиса. Маттарелла обещал принять решение 28 августа.

Первый вариант — проведение досрочных выборов в связи с распадом коалиции, второй — формирование новой коалиции в действующем составе парламента (при наличии возможности), третий — формирование так называемого технического правительства, которое должно утверждать необходимые стране финансово-экономические документы, но не может принимать никаких политических решений.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, «Лига» Маттео Сальвини инициировала раскол действующей коалиции с «Движением 5 звезд», объяснив это решение расхождением взглядов по ряду значимых вопросов. Оппоненты Сальвини в свою очередь уверены, что «Лига» преследует единственную цель — получить всю полноту власти и провести выборы в период, когда рейтинг партии вырос почти до 40%.

Один из вероятных сценариев — объявление досрочных выборов, они могут пройти в середине октября. По данным социологов, победу на выборах одержат правые партии во главе с «Лигой» (также «Братья Италии» и «Вперед, Италия»).

Одновременно представители второй партии бывшей коалиции, «Движения 5 звезд», обсуждают возможность заключения союза с либеральной Демократической партией. При таком сценарии правительство будет сформировано без перевыборов парламента. В нынешнем составе парламента две эти партии могут сформировать большинство, в случае же проведения выборов, по данным социологов, такой возможности у них не будет.