Москва, , 18:44 — REGNUM

Германия и Франция воспользовались антироссийской позицией Киева в своих интересах. Об этом заявил заявил лидер общественного движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«По нормандскому формату (Россия) влияет на решения, помогает принимать решения республикам (ДНР и ЛНР). А Франция, Германия обязаны вроде были бы как влиять на Киев. Но мы видим совершенно обратное: не влияют, а используют Киев для решения собственных геополитических задач», — заявил Кот.

Он отметил, что непримиримая позиция Киева в отношении России в результате сыграла на руку элитам Германии, которые намерены извлечь пользу из «Северного потока — 2», несмотря на противодействие со стороны США.

Ранее исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко объявил, что в Киеве давно исходили из прекращения транзита из России с 1 января 2020 года. В связи с этим компрессорные станции страны переориентировали для получения поставок от европейских партнёров.