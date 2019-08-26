Москва, , 15:18 — REGNUM

Украина независима лишь в заявлениях киевских политиков, но по факту не является самостоятельным государством. Об этом заявил политолог Дмитрий Абзалов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

В качестве аргумента в пользу несостоятельности Украины как суверенного государства, эксперт привёл позицию партии «Слуга народа», представители которой объявили, что намерены снять мораторий на продажу земли иностранцам. Причём сделано это после требований Международного валютного фонта (МВФ), который кредитует республику, ответил политолог.

«Если Украина самостоятельный игрок с самостоятельной позицией, то она может «послать» МВФ с его «Законом о земле», — сказал Абзалов.

Эксперт напомнил, что в России иностранцы не могут купить землю для сельскохозяйственных нужд, в то время как на Украине, вероятно, в скором времени это станет возможным.

«Украина собирается продавать её нерезидентам. Требование о продаже земли нерезидентом является требованием МВФ, иначе ей не дадут кредит в 1,9 млрд долларов. Если Украина самостоятельная страна, то у нее должна быть собственная позиция, чтобы сохранить свои рабочие места, свою землю. Но они взяли и «прогнулись». Как это оформляется в визуальной форме не важно, нас интересует, что они делают», — заявил Абзалов.

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