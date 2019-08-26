Санкт-Петербург, , 14:38 — REGNUM

Вопросы нецелевого расходования средств и в целом финансовых преступлений, совершаемых муниципалами в Петербурге, обсуждаются в медийном поле непрофессионально. Об этом заявил 26 августа председатель Совета муниципальных образований Петербурга Всеволод Беликов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Беликова попросили оценить эффективность расходования бюджетных денег муниципалитетами, где абсолютный контроль принадлежит «Единой России».

«У нас 1500 депутатов. Кто-то эффективен, кто-то не очень — окончательные оценки поставит избиратель через две недели», — сказал Беликов.

Напомним, выборы в муниципалитеты Петербурга состоятся 8 сентября одновременно с выборами губернатора.

В апреле стало известно, что Контрольно-счетная палата (КСП) Петербурга нашла 752 нарушения на государственных и муниципальных закупках за год на общую сумму более 5,7 млрд рублей. В ведомстве большую часть объяснили недостаточной квалификацией распорядителей. МО «Дворцовый округ», «Смольнинский», «Сампсониевский», «Семеновский» и другие получили предписания от аудиторов. КСП также пришлось 27 раз направлять информационные письма в ФСБ, СКР и ФАС.

Всеволод Беликов добавил, что промежуточный контроль, конечно, осуществляет Контрольно-счетная палата, но качество этой оценки уже стало «другой историей».

«Предметное разбирательство актов КСП привело к тому, что это непрофессионализм сотрудников. Ключевое слово «нецелевое расходование средств» говорит о том, что сотрудники, работающие в этом уважаемом органе, не знакомы с письмом министерства финансов 2014 года, которое квалифицирует нецелевое расходование средств как один из пяти составов бюджетных преступлений, как невозможный для главного распорядителя. А это вменяется всегда местным администрациям», — сказал Беликов.

Он подчеркнул, что главный распорядитель бюджетных средств не может направить деньги на нецелевое расходование, если они подтверждены бюджетной росписью.

«Часто что-то поднимается на щит и обсуждается в информационном поле, вообще не беря во внимание суть вопроса как таковую. И уровень людей, рассуждающих о некоторых вопросах, уровень их профессионализма, он зачастую, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Недостаток профессионалов везде — в муниципальном сообществе в том числе, я не скрываю, у нас хватает людей, которые профессионально не подготовлены. Но популизм иногда застилает глаза избирателю и (занимает) место объективного анализа ситуации, возможностей команды, бюджета и личности», — сказал Беликов.

Он отнес себя к оптимистам и предположил, что «избиратель разберется», так что подавляющее большинство команд «Единой России» в петербургских муниципалитетах сохранят свои позиции.