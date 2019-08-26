Санкт-Петербург, , 14:12 — REGNUM

Власти Санкт-Петербурга полагают, что в 2020 году средняя номинальная зарплата жителей города (до вычета налогов) должна достичь 71 тыс. 500 рублей. Такую цифру назвал сегодня на «нулевых чтениях» бюджета-2020 в городском парламенте вице-губернатор Евгений Елин, курирующий финансовый блок Смольного.

По данным Петростата, средняя номинальная заработная плата, начисленная за июнь 2019 года, включая субъекты малого предпринимательства, составила в Петербурге 65 тыс. 286 рублей. Она очень сильно варьируется в зависимости от отраслей экономики.

Ранее врио губернатора Александр Беглов заявил, что целью является увеличение средней зарплаты в Петербурге до 100 тыс. рублей.

Добавим, сегодня средняя зарплата специалиста в Петербурге составляет лишь 77% от уровня зарплаты на аналогичных должностях в Москве.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге зарплаты выросли, но сильно отстают от московских