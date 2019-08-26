Москва, , 13:56 — REGNUM

Россия не отвергает разные форматы общения с другими странами, включая G8, однако навязывать своё участие никому не будет. Об этом заявил 26 августа журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею главы США Дональда Трампа о возвращении формата «Большой восьмерки».

Песков напомнил заявление президента РФ Владимира Путина, сделанное им на пресс-конференции в французском форте Брегансон. Возвращение в G8 для Москвы не является самоцелью. Российская сторона не отказывалась ни от каких форматов, но и навязывать своё участие не будет.

Он также прокомментировал возможность приглашения России в международный клуб не всеми странами, а несколькими участниками, например США. Присоединение к G7 в таком случае невозможно, так как для всех решений в этой группе нужен консенсус, пояснил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД России Сергей Лавров, говоря о возможном возвращении формата «Большой восьмёрки», заявил, что жизнь уже «ушла далеко вперёд».

Читайте также: Лидеры G7 поссорились, хотя Россия никуда не просится

Читайте ранее в этом сюжете: «Жизнь ушла далеко вперед»: Лавров о возможности возвращения России в G8