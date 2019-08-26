Москва, , 13:05 — REGNUM

У президента США Дональда Трампа появилась возможность реализовать идею, с которой он шел на выборы президента Америки — наладить отношения с Россией, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 26 августа корреспондент ИА REGNUM, комментируя новость о том, что глава Белого дома поссорился с лидерами стран-членов G7, воспротивившимися возвращению РФ в состав «Большой семёрки».

«Сейчас, после того как закончился «Раша-гейт», и расследование [спецпрокурора США] Роберта Мюллера о влиянии России на победу Трампа обернулось нулевым результатом, у Трампа появилось хорошее окно возможностей, чтобы реализовать свою идею и наладить отношения с Россией, — сказал Шаповалов. — Кроме того, как показывает опыт последних лет, для Трампа «Большая семёрка» — не очень интересный формат без России. Трамп не ощущает полезность дискуссии с западными союзниками в рамках «Большой семёрки», и достаточно часто эти дискуссии приводят к конфронтации».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению директора Института глобализации и социальных движений Бориса Кагарлицкого Евросоюз создал такой негативный образ России, что теперь любой разворот в её сторону становится идеологически невозможен. Кроме того, как полагает эксперт, страны ЕС не испытывают никаких проблем из-за того, что РФ больше нет в G7.

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