Москва, 26 августа 2019, 13:05 — REGNUM
У президента США Дональда Трампа появилась возможность реализовать идею, с которой он шел на выборы президента Америки — наладить отношения с Россией, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 26 августа корреспондент ИА REGNUM, комментируя новость о том, что глава Белого дома поссорился с лидерами стран-членов G7, воспротивившимися возвращению РФ в состав «Большой семёрки».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению директора Института глобализации и социальных движений Бориса Кагарлицкого Евросоюз создал такой негативный образ России, что теперь любой разворот в её сторону становится идеологически невозможен. Кроме того, как полагает эксперт, страны ЕС не испытывают никаких проблем из-за того, что РФ больше нет в G7.
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