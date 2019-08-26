Минск, , 13:04 — REGNUM

Руководству Белоруссии «возможно, придется где-то совершенствовать, мягко говоря, систему поступления в вузы». Об этом 26 августа заявил Александр Лукашенко, принимая с докладом министра образования Игоря Карпенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Самое главное мое требование в эти дни — дети должны быть одинаковыми — они должны быть хорошо одеты (я не говорю, что одинаково одеты, но хорошо одеты)», — сказал Лукашенко.

Он также сказал: «Поэтому надо в оставшиеся дни обратить особое внимание на тех, кто в силу определенных обстоятельств не может уделить достаточно внимания своим детишкам. Это вот такое человеческое к вам требование».

Предвыборная кампания также обсуждалась на встрече руководителя республики с министром. При этом Лукашенко анонсировал очередную реформу в системе образования, отметив: «Больше всего меня волнует то, что абитуриент, мечтающий завтра стать студентом, не сдает экзамены лицом к лицу с экзаменатором, с преподавателем вузов или других учебных заведений».