Москва, , 12:20 — REGNUM

В Москве началась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Анголы Мануэлом Домингушем Аугушту. Прямая трансляция переговоров ведётся на сайте МИД РФ в Facebook.

Как отметил, открывая встречу глава российского внешнеполитического ведомства, стороны намерены обсудить реализацию договоренностей, достигнутых лидерами двух стран в ходе визита президента Анголы Жоау Лоуренсу в Москву в апреле 2019 года. Лавров подчеркнул, что между странами сложился «прекрасный политический диалог», а также есть «очень хорошие планы в торгово-экономической сфере, где намечено много перспективных совместных проектов».

«Особый интерес для нас будут представлять ваши оценки тех усилий, которые предпринимают африканские государства по урегулированию многочисленных конфликтов на вашем континенте, — добавил Лавров. — Россия неизменно поддерживает эти усилия, и мы высоко ценим ту миротворческую роль, которую Ангола играет в этих вопросах».

Глава МИД Анголы в свою очередь также поблагодарил Лаврова за теплый приём и передал послание от президента своей страны Жоау Лоуренсу российскому лидеру Владимиру Путину.