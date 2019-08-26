Цхинвал, , 10:51 — REGNUM

26 августа Южная Осетия отмечает 11-летие признание республики Российской Федерацией. 26 августа включено в календарь праздничных дней и памятных дат Южной Осетии и является выходным днем в республике. Об этом сообщает ИА «Рес».

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Как отметил в беседе с журналистами президент республики Анатолий Бибилов, признание независимости Южной Осетии гарантировало безопасность осетинского народа от уничтожения со стороны Грузии.

В праздничный день в Цхинвале в государственном киноконцертном зале «Чермен» состоится торжественное собрание, пройдет церемония награждения представителей югоосетинской и российской общественности, внесших вклад в признание независимости Южной Осетии. Также в киноконцертном зале состоится открытие выставки картин художников Южной Осетии «Мир, в котором мы живем…».

В селе Хетагурово Цхинвальского района пройдет этнографический праздник «Наследие предков». А вечером в Цхинвале состоится концерт «Песни, рожденные Свободой» с участием гостей из России.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 20:00 25 августа до 6:00 27 августа Южная Осетия временно перекрыла границу с Грузией, сотрудники МВД обеспечивают общественный порядок во время праздничных мероприятий.

Напомним, признанию Южной Осетии и Абхазии предшествовала так называемая августовская война, когда в ночь на 8 августа 2008 года Грузия подвергла артобстрелу Цхинвал. Днем 8 августа президент России Дмитрий Медведев объявил о начале «операции по принуждению к миру» в зоне конфликта. В регион были введены российские вооруженные силы. В течение нескольких суток российские войска совместно с юго-осетинскими вооруженными формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, а также во взаимодействии с абхазскими силами — из Кодорского ущелья в Абхазии. Боевые действия продолжались до 12 августавключительно. 26 августа 2008 года Российская Федерация признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Вслед за Россией независимость Южной Осетии также признали Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия.

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