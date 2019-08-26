Биарриц, Франция, , 10:18 — REGNUM

Супруга президента США Дональда Трампа Меланья поцеловала премьер-министра Канады Джастина Трюдо после того, как её супруг и первая леди Франции обменялись поцелуями. Это произошло на фотосессии лидеров стран-участниц саммита G7 во французском Биаррице, передает BFMTV.

Сначала во время фотосъёмки лидеров глава США расцеловал немецкого канцлера Ангелу Меркель. Затем к политикам присоединились их супруги. Трамп, рядом с которым оказалась Брижит Макрон, подставил ей щёку, а затем и сам поцеловал жену французского президента.

Вслед за этим обменялись поцелуями Меланья Трамп и канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Как сообщало ИА REGNUM, на саммите G7 Трамп выступил в поддержку возвращения России в этот международный клуб. Другие лидеры Группы семи высказались против, что привело к ссоре между ними и главой США, сообщали источники британской The Guardian.

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