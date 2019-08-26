Шри-Джаяварденепура-Котте, , 11:28 — REGNUM

Правительство Шри-Ланки приняло решение отменить чрезвычайное положение спустя четыре месяца после атак террористов 21 апреля на три гостиницы и три церкви. В ходе атак террористов-смертников по официальным данным погибло 258 человек. Каждый месяц после терактов президент страны Майтрипала Сирисена продлевал срок чрезвычайного положения.

«Президент не выпустил декларацию, продлевающую положение еще на месяц», — говорится в заявлении правительства.

По информации новостного портала «Ada Derana», полиция использовала чрезвычайное положение для усиления безопасности в стране, а также для осуществления операций против группы джихадистов, которые взяли на себя ответственность за совершение терактов. По сообщению местной полиции, все, кто прямо или косвенно несет ответственность за преступление, либо ликвидированы, либо арестованы.

Стоит также отметить, что на этой неделе министр туризма Джон Амаратунга попросил президента не продлевать чрезвычайное положение, чтобы дать понять потенциальным туристам, что ситуация в стране нормализовалась.