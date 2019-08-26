Нью-Дели, , 20:39 — REGNUM

Премьер-министр Индии Нарендра Моди дал старт проекту по реконструкции и реставрации индусского храма в Бахрейне. Об этом 25 августа сообщило индийское новостное издание Адж так.

Мандир Шринатхджи, посвящённый богу Кришне, в столице Бахрейна Манаме является старейшим индусским храмом в регионе: он был построен более 200 лет назад. Реконструкция исторических помещений и строительство нового просторного здания обойдётся в 4,2 млн долларов. Общая высота строения составит более 30 метров. В официальном аккаунте в Twitter представитель министерства иностранных дел Индии Равиш Кумар подчеркнул, что мандир Шринатхджи является символом культурного многообразия Бахрейна.

Напомним, что 24−25 августа состоялся государственный визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Бахрейн. Данная поездка стала первым в истории визитом председателя правительства Индии в указанное ближневосточное государство. Король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа наградил Нарендру Моди орденом Короля Хамада «Возрождение». Премьер-министр Индии также провёл переговоры со своим бахрейнским коллегой шейхом Халифой ибн Салманом Аль Халифой.