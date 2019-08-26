Нью-Дели, , 17:16 — REGNUM

Индия и Бахрейн подписали меморандумы о взаимопонимании в таких сферах, как культурные обмены, освоение космоса и использование солнечной энергии. Об этом 24 августа сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

В ходе официального визита в Бахрейн премьер-министр Индии Нарендра Моди провел двусторонние переговоры со своим коллегой шейхом Халифой ибн Салманом Аль Халифой. По итогам встречи председатели правительств двух стран выразили намерение укрепить двусторонние связи в различных сферах, в том числе в области культурных обменов и использования солнечной энергии для выработки электричества. Сообщается, что сотрудничество Национального агентства Бахрейна по космической науке и Индийской организации космических исследований позволит двум государствам координировать свои усилия в области освоения космоса.

Напомним, что 24−25 августа состоялся государственный визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Бахрейн. Данная поездка стала первым в истории визитом председателя правительства Индии в указанное ближневосточное государство. Король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа наградил Нарендру Моди орденом Короля Хамада «Возрождение».