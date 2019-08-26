Исламабад, , 11:33 — REGNUM

25 августа специальный помощник премьер-министра Пакистана по информации и телерадиовещанию Фирдоус Ашик Аван, исполняющая обязанности пресс-секретаря правительства, заявила, что Картарпурский коридор с Индией — это пример гармонии между религиями.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, пресс-секретарь правительства пригласила всех желающих сикхов из Индии и со всего мира посетить Картарпурский коридор и священные для них места в Пакистане. По словам Фирдоус Ашик Аван, правительство страны и сам премьер-министр Имран Хан придают большое значение защите прав и интересов религиозных меньшинств и заинтересованы в скорейшем завершении коридора для паломников-сикхов.

Напомним, что Картарпурский коридор — это проект пропускного пункта на границе, который позволит паломникам-сикхам из Индии посещать гурудвару (молельный дом) Картарпур Сахиб, не получая пакистанскую визу. Картарпур Сахиб в пакистанском Панджабе — это место рождения основателя сикхизма Гуру Нанака.