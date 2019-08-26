Исламабад, , 13:14 — REGNUM

Министерство иностранных дел Пакистана заявило, что строительство Картарпурского коридора с Индией будет завершено к 31 августа, несмотря на напряженность в двусторонних отношениях.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, ожидается, что с пакистанской стороны все работы над инфраструктурным проектом будут завершены через неделю, то есть гораздо раньше намеченного срока. Церемония открытия коридора должна состояться 11 ноября, в день 550-летия со дня рождения основателя сикхизма Гуру Нанака. В церемонии открытия примут участие 500 паломников-сикхов из Индии.

Напомним, что Картарпурский коридор — это проект пропускного пункта на границе, который позволит паломникам-сикхам из Индии посещать гурудвару (молельный дом) Картарпур Сахиб в пакистанском Панджабе, не получая пакистанскую визу.