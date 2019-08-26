Копенгаген, , 11:31 — REGNUM

Представили двух крупнейших оппозиционных партий в Дании — Venstre и Датской народной партии — заявили, что премьер-министр Метте Фредериксен одержала дипломатическую победу в эпизоде с отменой президентом США Дональдом Трампом государственного визита в Данию, когда глава датского правительства не стала провоцировать дальнейший конфликт и заявила, что «двери для американского президента остаются открытыми».

«Это дипломатический триумф, и это, разумеется, заслуга премьер-министра. Стоит также похвалить проделанную ею работу. Она справилась на 10 из 10», — заявил представитель Датской народной партии по внешнеполитическим вопросам Сёрен Эсперсен. Высоко оценил деятельность Метты Фредериксен и бывший премьер-министр Дании (ныне председатель партии Venstre) Ларс Лёкке Расмуссен: «Отличная дипломатическая работа по развитию диалога на высшем уровне. Дания и США остаются важнейшими союзниками вне зависимости от того, кто сидит в Белом доме» — отметил в своем твиттер-аккаунте председатель Venstre — об этом сообщает датское информационное агентство DR («Радио Дании»).

Представитель партии Venstre по внешнеполитическим вопросам Микаеэль Оструп Йенсен согласился с мнением главы партии: «Она сделала то, что должна. С одной стороны, премьер-министр четко обозначила невозможность обсуждения продажи Гренландии. С другой, она сделала все от нее зависящее в поддержании хороших отношений между Данией и США» — заявил политик.