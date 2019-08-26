Аддис-Абеба, , 11:17 — REGNUM

Совет министров Эфиопии на 73-й очередной сессии одобрил законопроект о борьбе на национальном уровне с торговлей людьми, насильственными захватами и ограничением свободы, а также о противодействии незаконному ввозу мигрантов и издевательствам над ними.

Законопроект был подготовлен федеральным прокурором Эфиопии в рамках соответствующих кампаний, запущенных по всей стране, связанных с борьбой с торговлей людьми, контрабандой, нелегальной занятостью и трудоустройством за рубежом. Несмотря на многочисленные соглашения с государствами-соседями, граждане Эфиопии, проживающие за рубежом, все чаще начинают страдать от депортации и экстрадиции после ареста со стороны местных властей по причине отсутствия необходимого набора документов на работу и на проживание. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Fana.

Ранее, Парламент Эфиопии отказался одобрять законопроект прокурора, назвав его слишком сырым и недоработанным по причине слабой аргументации необходимости регулирования проблемы на законодательном уровне и посчитав достаточным запуск национальных кампаний. Однако после призыва к Парламенту премьера Абия Ахмеда и внесения необходимых поправок Совет Министров передал законопроект в Палату народных представителей, после чего он был одобрен.