Мадрид, , 08:18 — REGNUM

Бывший король Испании Хуан Карлос I перенес аортокоронарное шунтирование в мадридском госпитале Киронсалуд, пишет газета El Pais.

Запланированная еще в начале лета операция на сердце состоялась утром 24 августа. С тех пор 81-летний пациент удовлетворительно восстанавливается в отделении интенсивной терапии, говорится в сообщении госпиталя. Хуан Карлос находится в сознании, поднимается, дышит самостоятельно и пребывает в хорошем расположении духа.

Вечером после операции бывшего короля посетили его сын и невестка — король Филипп VI и королева Летисия. Филипп VI рассказал журналистам, что его отец шутит и «с типичными неудобствами, но восстанавливается очень хорошо». 26 августа госпиталь опубликует новое сообщение о состоянии здоровья бывшего монарха.

Как сообщало ИА REGNUM, Хуан Карлос I оставил престол в 2014 году, а в июне 2019 года объявил, что больше не будет принимать участия в общественной жизни.

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