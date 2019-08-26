Новосибирск, , 06:56 — REGNUM

Один из зарегистрированных кандидатов на выборах мэра Новосибирска бизнесмен Сергей Проничев снял свою кандидатура. Об этом сообщает «Тайга инфо» со ссылкой на заместителя председателя городской избирательной комиссии Андрея Голомазова.

Отмечается, что горизбирком принял решение об аннулировании регистрации 23 августа.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на официальном сайте избиркома информации об этом пока нет.

Напомним, что бывший владелец и руководитель компаний по производству алкогольных напитков Сергей Проничев выдвигался на выборы мэра Новосибирска от «Партии роста».

Ранее Александр Трушакин, который баллотировался от «Партии Великое Отечество», также потерял статус кандидата.

Таким образом, кандидатами на выборах мэра Новосибирска, которые назначены на 8 сентября, пока остаются 15 из 20 изначально зарегистрированных человек.

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